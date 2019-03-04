Норвежский игрок в бридж Хельгемо дисквалифицирован за допинг на 8 месяцев

Норвежский игрок в бридж Гейр Хельгемо, представляющий Монако, дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление запрещённых препаратов, сообщает Postimees.

В крови Хельгемо обнаружили синтетический тестостерон и кломифен, который обычно используется для повышения женской репродуктивной способности. Норвежец признал факт употребления допинга, объяснив свой поступок желанием решить проблемы с лишним весом. Федерация спортивного бриджа также не сумела доказать использование Хельгемо допинга в качестве стимулятора для улучшения спортивных результатов, однако дисквалифицировала спортсмена на восемь месяцев.

Отметим, на данный момент спортсмен находится под стражей. Хельгемо обвиняют в налоговом мошенничестве.