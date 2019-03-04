У жительницы Красноярска начались роды во время матча по кёрлингу на Универсиаде

У 29-летней жительницы Красноярска Евгении Демидовой во время матча Универсиады-2019 по кёрлингу схватки начались прямо на трибуне. Болельщицу срочно увезли на скорой в ближайший роддом, где успешно приняли роды. Мальчик родился с весом 3,180 кг. Родители решили назвать малыша Кириллом, это первый ребёнок в семье. Сейчас мама и сын чувствуют себя хорошо.

«У меня вообще срок был 9 марта, у меня сын. Я его настраиваю, говорю: «Главное — не 8-го, давай пораньше. Я уже пару дней себя настраивала, он не хочет. Я и говорю: «Поехали на кёрлинг, раз есть такая возможность, почему бы и нет». И я понимаю, что началось. Поворачиваюсь к мужу и говорю: «Началось». Он на меня так смотрит, а я говорю: «Я сейчас не шучу». Видимо, придётся отдать сына в кёрлинг», — приводит слова молодой мамы «твиттер» «Известий».