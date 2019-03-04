Глава НОК Германии: сомневаюсь, что в Эстерсунде будет новый антидопинговый рейд

Президент Олимпийской конфедерации Германии Альфонс Хёрманн прокомментировал информацию, что следующий антидопинговый рейд может быть проведён правоохранительными органами на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).



«В Зеефельде были разные предположения о том, что в Эстерсунде следует запланировать ещё одну такую акцию. Но нет никакой конкретной информации по этому поводу. Будут ли снова следственные органы вмешиваться в спортивные соревнования в связи с выводами из Эрфурта? Я смею сомневаться в этом», — приводит слова Хёрманна Bild.



Во время антидопингового рейда полицией Австрии и Германии по время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны 5 спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана. Позже стало известно, что они сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта. Услугами последнего пользовались примерно 50-60 спортсменов из разных стран и видов спорта.

Около 60 спортсменов посещали доктора, виновного в допинг-скандале на ЧМ-2019