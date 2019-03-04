Лессер: все люди, причастные к допинг-скандалу, должны лишиться работы

Двукратный чемпион мира немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал допинг-скандал, произошедший на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Уверен, ни один спортсмен Федерации лыжного спорта Германии не общался с врачом. Надеюсь, дело будет расследовано. Все люди, причастные к допинг-скандалу, должны лишиться работы. Печально, что ни НАДА, ни ВАДА не повлияли на это», — цитирует Лессера Thueringer Allgemeine.

Во время антидопингового рейда полицией Австрии и Германии по время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны пятеро спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана. Позже стало известно, что они сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта. Услугами последнего пользовались примерно 50—60 спортсменов из разных стран и видов спорта.