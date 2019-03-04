Льюнгквист — Ковальчик: нельзя исключать человека из спорта по причине болезни

Бывший вице-президент МОК и почетный член ВАДА Арне Льюнгквист раскритиковал заявление польской лыжницы Юстины Ковальчик, которая призвала спортсменов прекратить использование терапевтических исключений (TUE).

Двукратная олимпийская чемпионка отметила, что спортсменам нужно сменить вид деятельности, если они принимают сильные лекарства.

«Могу всё объяснить. Приведу пример конца 1970-х — начала 1980-х годов. У шведского мальчика с рождения были проблемы в паховой области. Потребовалось хирургическое вмешательство, поскольку был высок риск возникновения рака. После операции у мальчика больше не вырабатывался тестостерон в организме. Ему прописали пожизненное лечение тестостероном, но это известный вид допинга. Таким образом, нельзя полагать, что человека нужно исключать из спорта по причине болезни», — цитирует Льюнгквиста Expressen.