Матшинер: уверен, в каждой стране есть свой доктор Шмидт

Бывший спортивный менеджер Стефан Матшинер, который 10 лет назад был в центре скандала с кровяным допингом, считает, что расследование, связанное с именем спортивного врача из Эрфурта Марка Шмидта, не затянется.

«Исходя из моего опыта, 40 изъятых пакетов с кровью — это максимум десять спортсменов. Уверен, в каждой стране есть свой Марк Шмидт, а в более крупных странах – даже по два подобных ему. Спрос-то ведь есть. Повсюду есть спортсмены, которые достигают целей нечестными способами, поэтому нечестные ищут людей, которые помогут.

Спорт — это сплошь лицемерие. Ни один спортсмен, который правильно применяет этот метод, никогда не получал положительного результата допинг-теста, паспорт крови — это просто для отвода глаз.

Когда прекратил свою деятельность десять лет назад, то сказал, что этот вакуум заполнится. И вакуум после Шмидта снова заполнится. К сожалению», — приводит слова Матшинера Kronen Zeitung.

Зеппельт: найдены ещё 40 пакетов с кровью, не относящихся к недавним задержаниям