Бьорндален: Логинов и Бё претендуют на победу на чемпионате мира по биатлону

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален предположил, что на чемпионате мира по биатлону на победу будут претендовать россиянин Александр Логинов и представитель Норвегии Йоханнес Бё. Турнир пройдёт с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция).

«Думаю, на чемпионате мира мы увидим много интересных спортсменов. Уверен в норвежской сборной, Йоханнес Бё действительно силён, он побеждал на протяжении всего сезона. Также надеюсь, что француз Мартен Фуркад вернётся на прежние позиции. Сборная Швеции не показала сильных результатов в этом году, может быть, на чемпионате мира у них получится. У сборной России я бы отметил Логинова — он показывал сильные выступления. Сборная Германии немного разочаровала в этом году, но чемпионат мира даст им шанс реабилитироваться», — приводит слова Бьорндалена ТАСС.