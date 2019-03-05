Трефилов переведён в общую палату, тренера готовят к выписке

Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов, который 19 февраля перенёс операцию на сердце, переведён из палаты интенсивной терапии в общую. Генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер сообщил, что врачи разрешили пациенту ходить и через неделю его могут выписать из больницы в Краснодаре.

«Евгений Васильевич переведен в обычную палату, состояние его стабильное, ходит, ему разрешено спускаться на улицу, дышать свежим воздухом. Через неделю, после праздников, его, возможно, выпишут», — приводит слова Вальтера ТАСС.

Под руководством Трефилова сборная России стала четырёхкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр. «Кубань» Трефилов возглавляет с 2016 года.

Трефилов перенёс операцию на сердце