Загитова и Масару приняли участие в фестивале «Сакура» в Москве

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в фестивале «Сакура», который прошёл в рамках года Японии в Москве. Вместе в Алиной в мероприятиях участвовала и подаренная японцами собака порода акита-ину Масару, которой недавно исполнился 1 год.

«Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале «Сакура», который прошёл в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.