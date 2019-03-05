Бородавко: хотим с Большуновым выиграть «Хрустальный глобус» в этом сезоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги чемпионата мира для Александра Большунова, а также рассказал о его целях на оставшуюся часть сезона.

«Несмотря на горький привкус двух серебряных медалей Саши, я всегда стараюсь искать положительные моменты. Во-первых, радует, что он сумел завоевать медали как классическим стилем, так и коньковым. Это говорит о его универсальности, над которой мы много трудились. Во-вторых, он сам понимает, что ему ещё есть над чем работать, это важно для молодого спортсмена. У Саши есть потенциал, чтобы выигрывать и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Я верю в него, он ещё выиграет свое золото.

Мы хотим выиграть «Хрустальный глобус» в этом сезоне. Но всё зависит не только от самого Александра, но и от Клебо. Как он будет выступать в последних гонках сезона. Если норвежец продолжит выигрывать свои коронные спринты, то догнать его будет сложно, но всё может случиться. Они с Большуновым ровесники, и для Саши он — главный раздражитель», — цитируют Бородавко «Известия».

В текущем сезоне на счету Клебо 1134 очка, у Большунова – 1058.