Кузнецов — 5-й в суперкомбинации на Универсиаде-2019 по итогам супергиганта

На зимней Универсиаде в Красноярске прошли соревнования горнолыжников в супергиганте в рамках суперкомбинации. Лидерство захватил представитель Чехии Томаш Клинский.
Лучший из россиян, Иван Кузнецов, располагается на пятой позиции.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Мужчины
Суперкомбинация. Супергигант
1. Томаш Клинский (Чехия) — 56,31.
2. Павел Бабицки (Польша) — +0,26.
3. Арно Буассе (Швейцария) — +0,38...
5. Иван Кузнецов (Россия) — +0,69.
11. Алексей Коньков (Россия) — 1,21...
19. Никита Алёхин (Россия) — +1,75…
27. Денис Воробьёв (Россия) — +2,02...
30. Антон Енджиевский (Россия) — +2,17.
Симон Ефимов не финишировал.
Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 5 марта, по итогам слалома.
Универсиада-2019. Мужчины. Суперкомбинация. Супергигант
05 марта 2019 года, вторник. 06:00 МСК
1
Томаш Клинский
Чехия56.31
2
Павел Бабицки
Польша+0.26
3
Арно Буассе
Швейцария+0.39
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