Кярп: думал, кровяной допинг поможет мне войти в топ-10, но сильно ошибался

33-летний эстонский лыжник Алго Кярп рассказал, почему решил применять кровяной допинг. Ранее после рейда полиции на чемпионате мира в Зеефельде в приёме допинга признались его соотечественники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.



«Моими лучшими результатами были 20-е места, а это не то, чего я хотел. Я подумал, что кровяной допинг поможет мне по крайней мере войти в топ-10. Я ощущал давление от желание преуспеть. Но просто ужасно, что свои лучшие результаты я показал, будучи чистым. Когда я использовал допинг, я был в плохой форме и особых успехов не достиг. Летом я понял, насколько сильно ошибался», — приводит слова Кярпа Ohtuleht.

Кярп признался, что также связывался со скандально известным немецким врачом Марком Шмидтом. По словам Алго, он использовал допинг на чемпионате мира в Лахти и на Олимпиаде в Пхёнчхане.



«Когда тренер Мати Алавер сказал мне о такой возможности, я был удивлён. Главный тренер Анти Саарепуу ничего не знал. Андрус Веерпалу также был не в курсе», — сказал Кярп.