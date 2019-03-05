Давидова: сравнивать меня с Коукаловой неуместно

Чешская биатлонистка Маркета Давидова, рассказала, как реагирует на сравнения с двукратным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира Габриэлой Коукаловой.

«Я стараюсь не оказывать давления на саму себя и не позволяю нервам мешать мне. Конечно, я в курсе того, что обо мне пишут, но стараюсь не реагировать на это. Вообще, считаю, что сравнивать меня с Коукаловой неуместно. Она столь много достигла, я же пока далека от этого.

Я не работала с Габи в одной команде, поэтому не знаю, как всё складывалось. Думаю, это нормально, когда в группе людей не всё идёт гладко. Когда вы так много ездите вместе, участвуете в соревнованиях и учитесь друг у друга, то между некоторыми людьми в команде отношения складываются лучше, чем с другими", — цитирует Давидову Radio.cz.

Давидова вошла в состав сборной Чехии на чемпионат мира, который пройдёт с 7 по 17 марта в Эстерсунде.