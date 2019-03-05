Куклина: регистрируем багаж, команда отправляется в Эстерсунд

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала видео из аэропорта перед вылетом на чемпионат мира в Эстерсунд (Швеция). Соревнования пройдут с 7 по 17 марта.

«Регистрируем багаж. Команда отправляется в Эстерсунд», — сказала Куклина.

Видео доступно в «сториз» «инстаграма» Ларисы Куклиной.

В состав мужской сборной России на чемпионат мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.