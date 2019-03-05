Сливко: не могла подумать, что Спицов может стать таким классным лыжником

Россиянка Виктория Сливко рассказала, как начала заниматься биатлоном. В 2016 году она стала чемпионкой Европы.

«В школе я познакомилась с девочками на пару лет старше. Они занимались биатлоном, всё время ездили на сборы, а я их ждала. Тренер однажды сказала мне: «Вика, чего дома сидеть? Приходи тоже заниматься». Так и начала кататься на лыжах в пятом классе. После брала перерыв – не успевала делать уроки, сидела до ночи, а ученица я была ответственная… Когда дела в школе выправились, снова вернулась на тренировки. До 9-го класса я училась дома на четыре-пять. А старшую школу, уже в Червишево Тюменской области, окончила на отлично.

На два класса моложе меня учился Денис Спицов. Я бы никогда не могла подумать, что он может стать таким классным лыжником. Училась я с Таней Алёшиной, Ваней Печёнкиным, Настей Толмачёвой", — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Виктория также сказала, каким видит своё будущее.

«Я – студентка Тюменского индустриального университета. Направление – управление недвижимостью и земельные кадастры. Поблажек нет, весной активно сдаю сессию. Я пока не задумывалась, что буду делать после окончания карьеры. Биатлонист никогда и не знает, когда он закончит бегать», — отметила Сливко.