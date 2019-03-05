Ласицкене – о вступлении в комитет РУСАДА: мы должны защищать лёгкую атлетику

Многократная чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своём вступлении в комитет спортсменов РУСАДА.



«Я не самый медийный человек и стараюсь не заявлять о себе никак, кроме стартов. Но это тема, от которой нельзя уходить. Лёгкая атлетика столько пережила, что мы должны говорить, бороться и очищать. Как бы грустно это ни звучало, допинг — огромная проблема всего мира, и России в том числе. РУСАДА уже работает, я вижу, что они стараются и есть реальные шаги.



К сожалению, сейчас я не могу сделать комитет своей первой задачей. У меня есть тренировки, соревнования, но мы будем друг под друга подстраиваться. Надеюсь, это принесёт свои плоды», – цитирует Ласицкене 360tv.