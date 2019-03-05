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IBU отменил отстранение Вишневской, которая подозревалась в употреблении допинга

IBU отменил отстранение Вишневской, которая подозревалась в употреблении допинга
Другие / Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) допустил к участию в международных соревнованиях представительницу Казахстана Галину Вишневскую, которая ранее была отстранена из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. В то же время партнёр Вишневской по сборной Казахстана Дарья Климина не была оправдана и продолжает быть отстранённой от международных стартов.

Напомним, в конце ноября 2018 года девять казахстанских биатлонистов были временно отстранены Международным союзом биатлонистов от участия в соревнованиях в связи с подозрениями в нарушениях антидопинговых правил. Решение о временной дисквалификации было принято на основании уголовного расследования, которое проводилось в Австрии и Италии.

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