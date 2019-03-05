Бескон может пропустить чемпионат мира по биатлону из-за болезни

Французская биатлонистка Анаис Бескон не полетела вместе с командой на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция) из-за болезни, сообщает L'Equipe. Олимпийская чемпионка, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр сегодня, 5 марта, пройдёт обследование, по итогам которого определится, сможет ли она выступить в Швеции.

В состав женской сборной Франции на чемпионат мира также вошли Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюлия Симон. В заявку мужской команды были включены Симон Детьё, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта.

В рамках соревнований в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.