Мартен Фуркад выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад вошёл в состав сборной Франции по биатлону на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) 7 марта, сообщает L'Equipe.

Действующий обладатель Кубка мира не принимал участия в соревнованиях с конца января. Он пропустил североамериканские этапы Кубка мира, а также делал паузу в подготовке к чемпионату мира из-за болезни.

В смешанной эстафете также выступят Жюлия Симон, Анаис Шевалье и Симон Детьё.

В мужском спринте будут стартовать Эмильен Жаклен, Антонен Гигонна, Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон-Майе. В женском спринте планируется участие Анаис Шевалье, Жюлии Симон, Селии Эмонье и Анаис Бескон. Если Бескон не сможет выступить из-за болезни, то её заменит Жюстин Бреза.