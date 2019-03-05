Полторанин: был соблазн применить запрещённый метод на ЧМ, но этого не произошло

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин опроверг информацию о нарушении антидопинговых правил. Он был задержан полицией на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) по подозрению в применении допинга. После дачи показаний спортсмен был отпущен.

«Никогда в жизни я не принимал допинга. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещённый метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Я сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу», – цитирует Полторанина «Inform Бюро».

На чемпионате мира в Зеефельде по подозрению в нарушении антидопинговых правил помимо Полторанина были задержаны два австрийца и два эстонца.

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