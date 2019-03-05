Ефременкова завоевала серебро Универсиады в шорт-треке на дистанции 500 м

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова завоевала серебряную медаль на зимней Универсиаде в Красноярске.



21-летняя уроженка Челябинска на дистанции 500 метров уступила лишь француженке Орель Ноэль Монвуасен. Третье место заняла представительница Южной Кореи Пак Чжи Юн.



Ранее Ефременкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.



XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск

Женщины. 1500 м

1. Орель Ноэль Монвуасен (Франция) — 43,919

2. Екатерина Ефременкова (Россия) — +0,168

3. Пак Чжи Юн (Южная Корея) – + 0,894.