Труш вошёл в состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

У Фуркада один шанс в борьбе за чистый спорт — наехать на Логинова. Что?

Чемпионат мира по биатлону в Швеции — Фуркад толкает Логинова, Самуэльссон извиняется перед Россией, Юрлова бежит 2 этапа эстафеты. Это как?