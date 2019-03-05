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Бронзовый призёр ЧЕ в женском катании снялась с чемпионата мира в Японии

Бронзовый призёр ЧЕ в женском катании снялась с чемпионата мира в Японии
Другие / Фигурное катание

Финская фигуристка Вивека Линдфорс, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, отказалась от выступления на мировом первенстве в Японии. Причиной стали проблемы 20-летней спортсменки со здоровьем.

«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в чемпионате мира по медицинским показаниям. Ждите моего возвращения в следующем сезоне», – написала Вивека в своём «инстаграме».

Бронзовую медаль чемпионата Европы Линдфорс завоевала в одиночном катании, уступив двум россиянкам – Алине Загитовой (серебро) и Софье Самодуровой (золото).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в период с 18 по 24 марта в Сайтаме (Япония). Ранее стала известна заявка сборной России.

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