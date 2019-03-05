Дальмайер: вижу, что могу побороться за победу в гонках чемпионата мира

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который состоится в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта. В первый день соревнований состоится смешанная эстафета.



«Я уже поставила себе конкретные цели на чемпионат мира. Я вижу, что определённо могу побороться за победу или за подиум в гонках», — приводит слова Дальмайер Sportschau.



В общем зачёте Кубка мира Дальмайер занимает 19-е место. В текущем сезоне она одержала одну победу — на этапе в Антхольце (Италия) Лаура выиграла масс-старт. В сезоне-2016/17 Дальмайер выиграла «Большой хрустальный глобус».

Лаура — единственная биатлонистка, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира и завоевавшая награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд.