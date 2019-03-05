Резцова: с медалями на ЧМ будет туго. Сомневаюсь, что женщины хоть одну возьмут

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

«С медалями будет туго. В лучшем случае в эстафете соберутся. В мужской, конечно. Как бы ребята ни стреляли, а всё-таки в канадском Кэнморе месяц назад были третьими. Хотя в прежние времена, отправляясь на чемпионат мира, мы рассчитывали выиграть больше, чем по одной медали у мужчин и женщин, да и те с натяжкой. Сомневаюсь, что женщины возьмут даже одну медаль.

Понятно, что надежда в первую очередь на Александра Логинова и Евгения Гараничева. Вопрос в том, в какой они сейчас форме. В сезоне ребята выступали по-разному – то лучше, то хуже. Очень хотела бы, чтобы они медаль всё-таки зацепили или хотя бы были рядом с пьедесталом, четвёртыми-пятыми. Женю просто обожаю, слежу за ним. Он же у меня начинал вместе с Дашей Виролайнен. Симпатизирую и Логинову. Это тоже «не заевшийся» парень. Не всё у него получалось на последних этапах Кубка мира. Но сейчас команда провела сборы. Надеемся, что ребята немножко отдохнули от стартов и переездов. Будем переживать, болеть.

Жаль, что тренеры не комментируют, отчего у наших спортсменов случаются провалы. Никто ничего не может внятно сказать. Одни расплывчатые объяснения. То заболела, то не выспалась. Да и спортсменки выискивают причины. Такое лепят в интервью… В нашем биатлоне полный хаос. Тренеры сами не знают, кто из спортсменов на что готов. Непонятно также, как проходит отбор в национальную команду.

Конечно, я переживаю прежде всего за свою дочь, Кристину Резцову, которую весь сезон никуда не выпускали, хотя она постоянно побеждала на этапах Кубка России. Только на «Ижевской винтовке» выступила неудачно. Но почему бы молодую перспективную девочку на Кубке IBU не ставить? На этапе в Эстонии в минувшую субботу она выступила в спринте лучше, чем Лариса Куклина, Анастасия Морозова и, тем более, Ульяна Кайшева, которая вообще в никакой форме. Тем не менее, этих спортсменок взяли на чемпионат мира.



Во все времена у нас пытались пропихнуть своего человека. Но зачем везде оглашать, что работает принцип честного спортивного отбора? Нет его! Только на старте сезона он был, а потом опять кто во что горазд. Из-за такого отношения молодёжь переезжает выступать за другие страны", — цитирует Резцову «Команда России».

Чемпионат мира в Эстерсунде откроется смешанной эстафетой.