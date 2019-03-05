Й. Бё: моя цель — завоевать как минимум три медали на чемпионате мира

Олимпийский чемпион, лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о медальном плане на чемпионат мира, который состоится в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.



«Никому за всю историю биатлона не удалось выиграть все гонки чемпионата мира, и я не думаю, что кто-то сможет это сделать. Я также не смогу выиграть всё. Моя цель — завоевать как минимум три медали. Если это случится, я буду счастлив. Но в глубине души мои ожидания от турнира выше», — приводит слова Бё-младшего NRK.



В нынешнем сезоне Йоханнес Бё в рамках Кубка мира выиграл 12 из 19 личных гонок. Его отрыв от Александра Логинова, который идёт вторым в общем зачёте Кубка мира, составляет 291 очко.

Чемпионат мира в Эстерсунде откроется смешанной эстафетой.