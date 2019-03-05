Гросс: надеюсь, на чемпионате мира по биатлону не будет антидопинговых рейдов

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал допинговый скандал в лыжном спорте.



«Я был шокирован тем, что там произошло в Зеефельде. Тем не менее, хорошо, что этот рейд закончился задержаниями именно тех людей, которые были виновны.



Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону такого не повторится. Будет очень непросто жить дальше, понимая, что спортсмены, окружающие тебя, соревнуются не по правилам.



Что касается моей команды, то я даже не могу представить, что такое возможно. Мы проводим вместе слишком много времени», – заявил Гросс в интервью Laola1.

Напомним, 27 февраля, полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходил чемпионат мира по лыжным гонкам. Его итогом стало задержание пяти спортсменов. Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови в тот момент, когда к нему вторглась полиция.