Гросс: участие Логинова в стартах после дисквалификации – это правовая история

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал участие Александра Логинова в международных соревнованиях в контексте двухлетней дисквалификации, которую он отбыл в период с 2014 по 2016 год.



«Участие Логинова после дисквалификации – это вполне правовая история. Любой, кто отбыл своё наказание, должен быть реинтегрирован в общество. Такие вещи соблюдаются и в уголовном, и гражданском праве, так почему стоит избегать их в спорте?



На международной арене есть множество спортсменов, которые уже сталкивались с такими проблемами. Было ли употребление ими допинга сознательным или нет – это другой вопрос. Они отбыли своё наказание и имеют право продолжить свои выступления», – заявил Гросс в интервью Laola1.

Вопрос этапа. Логинов должен извиняться? Моральные принципы легко отбросить, если они не прописаны в регламенте? И можно по ночам спокойно пить кровь у Бё?