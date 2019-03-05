Пихлер: в сборной Швеции болен Понсилома, остальные в порядке

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, чего ждёт от чемпионата мира в Эстерсунде. Также специалист проинформировал, кто из команды может пропустить главный старт сезона.

«Конечно, это главный старт, и мы чувствуем некоторое давление. Думаю, погода изменится, прогнозируют снег и влажность, так что солнце появилось ненадолго. У нас болен Понсилома, остальные в порядке. По поводу Мартина: будем смотреть на его состояние», — цитирует Пихлера «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция) состоится с 7 по 17 марта. В рамках турнира пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.