Фак вошёл в состав сборной Словении на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Словении объявил состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта. В заявку мужской команды вошли пять спортсменов, в заявку женской — четыре.



Мужчины: Яков Фак, Клемен Бауэр, Миха Довжан, Митя Дриновец, Рок Тршан.



Женщины: Уршка Пойе, Леа Эйнфальт, Полона Клеменчич, Нина Задравец.

В общем зачёте Кубка мира лучшая из представительниц Словении, Уршка Пойе, занимает 92-е место. У мужчин Яков Фак располагается на 31-й позиции.

В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

Ранее состав на ЧМ по биатлону объявила сборная Украины.