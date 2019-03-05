Сотскова: в этом сезоне точно не собираюсь заканчивать карьеру

Российская фигуристка Мария Сотскова рассказала, что по итогам нынешнего сезона не намерена завершать карьеру. 18-летняя спортсменка выступит в женском одиночном катании на Универсиаде в Красноярске.

«Универсиада — завершающие соревнования в этом сезоне, но затем мы будем готовиться к следующему. И заканчивать я уж точно не собираюсь.

Организация отличная, лёд прекрасный, мягкий. Мы поработали на тренировочном катке, сегодня — на основном. Готовность нормальная и боевая. Универсиада — это фактически Олимпийские игры среди студентов. Безусловно, это очень важные соревнования, и мне хочется показать себя здесь, как и на любых стартах, сделать всё достойно и то, что я могу.

В фигурном катании не бывает слабого состава спортсменок. Многие хорошо катаются. Вопрос в том, у кого хватит нервов выйти и откатать свои программы», — цитирует Сотскову «Р-Спорт».