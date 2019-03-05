Риццо: Самарин представляет угрозу, его очень сложно будет победить

Бронзовый призёр чемпионата Европы-2019 итальянский фигурист Маттео Риццо поделился ожиданиями от Универсиады в Красноярске и рассказал о своём кумире.



«Конкурентов для меня здесь много, в том числе есть три очень сильных российских парня, грузин Морис Квителашвили. Вообще здесь много спортсменов, готовых победить. Поэтому для меня важно откатать свои программы чисто.



Отмечу Самарина. Александр стал серебряным призёром чемпионата Европы, но он не один представляет собой угрозу для остальных. Хотя его очень сложно будет победить. Фернандес был для меня звездой, но он и в будущем продолжит ею для меня оставаться», – цитирует Риццо «Спорт Бизнес Online».



Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 6 марта.

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