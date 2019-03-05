Тренер Полторанина: считаю себя одним из виновников случившегося

Личный тренер казахстанского лыжника Алексея Полторанина Алексей Наконечный извинился перед болельщиками за то, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.



Полторанин был задержан полицией на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) по подозрению в применении допинга. После дачи показаний спортсмен был отпущен.



«Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством.



Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель – выигрывать для страны только золото на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за золотом и привела к недопустимому поступку.



Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещённый метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении ВАДА вопроса о нарушении антидопинговых правил.



Умоляю всех поддержать Алексея, желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом», – приводит слова Наконечного Vksport.

Полторанин: был соблазн применить запрещённый метод на ЧМ, но этого не произошло