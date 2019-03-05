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М. Фуркад: не удивлюсь, если на ЧМ в Эстерсунде будут новые допинг-скандалы

Фото: Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images
М. Фуркад: не удивлюсь, если на ЧМ в Эстерсунде будут новые допинг-скандалы
Другие / Биатлон

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал последние допинговые скандалы.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказались два австрийца и двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин. Сегодня, 5 марта, стало известно, что два австрийских велогонщика отстранены от соревнований из-за допинга.

«Я не удивлюсь, если на ЧМ в Эстерсунде будут новые скандалы с допингом. Это случается в других видах спорта и может случиться в биатлоне. Биатлон очень похож на лыжные виды и велоспорт. Может произойти что угодно», — цитирует Фуркада Kicker.

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