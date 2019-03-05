Логинов опубликовал фотографию Цветкова в аэропорту Стокгольма

Российский биатлонист Александр Логинов разместил в "Инстаграме" фото Максима Цветкова в аэропорту Стокгольма.

«Почти 20 часов дороги до ЧМ», – написал Логинов.

Напомним, Цветков не вошёл в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт с 7 по 17 марта. В Эстерсунд отправились Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта).



В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.



На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.