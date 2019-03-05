Меркушина: раньше стреляли из того, что дали. По сравнению с другими — «индейцы»

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина накануне старта чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) рассказала об участии Украины в первом ЧМ по биатлону в 1993 году, который прошёл в Болгарии.

«Для меня это был не первый выезд за границу, потому что я еще на Всемирную универсиаду в Болгарию ездила в составе сборной СССР. Но тут мы впервые поехали своей командой. Не знали своей силы и как будем чувствовать себя на этом чемпионате мира, потому что при СССР пробиться за рубеж, да ещё и на мир, было вообще нереально. А здесь мы едем. И на нас была такая ответственность. Понятно, что ехали туда в волнении.

Впечатлений, конечно, много. Мы тогда в первый раз увидели норвежцев, когда они выходили на награждение, немцев… Это ж пощупать, потрогать великих мира сего. Но когда уже уезжали оттуда, я про себя подумала: «Всё не так страшно». Можно бороться.

Самая первая экипировка была — «Адидас». У меня до сих пор есть некоторые вещи из неё, например эти зелёные полотенца. Они у меня, скажем, для близиру в ванной комнате. Но лыжи нам, по-моему, не давали, а может, и давали по одной паре. В принципе, они не очень сильно ехали, и я не помню, как мы там с лыжами обращались. Но мы тогда не задавали вопросов — едут они у меня или нет. Как ехали — так ехали. Ничего уже не сделаешь. Специальных смазчиков не было, лыжи готовили тренеры. Мы ж тогда ещё в этом не разбирались. Для нас было главное, что привезли, пристреляли, дали патроны. У меня, конечно, были свои, личные лыжи, которые я покупала.

Фотографы тогда делали снимки, но за деньги. А валюты тогда не было. Болгария — это ещё наша 15-я республика, и там ещё как-то не так непривычно было, а когда выехали в Швецию, Норвегию и Финляндию, впечатления были намного ярче: шведский стол, деликатесы, и мороженое, и пирожное, и фрукты. Конечно, хотелось, потому что у нас всего этого не было. Зайдёшь в магазин — столько всего, аж голова болит. А у тебя в кармане один доллар. И экономили. Приехали в пять часов вечера в Финляндию, но не могли до 12 ночи заселиться, потому что оплачивалось только с 12. Самолётами не летали — какой-нибудь автобус «Мерседес», где коленки согнуты, и ехали всей командой целые сутки до Швеции и Финляндии. Но мы считали, что так и надо. И телефонов не было. А если суточные давали, то берегли, чтобы привезти в семью. Сейчас смотришь на биатлонистов — и радуешься, что у них намного круче. Но мы тогда рады были и тому, что было. Поехали за границу, увидели мир.

Раньше у нас было стандартное оружие. И мы под себя практически ничего не доделывали. Какое выдали, из того и стреляли, по сравнению с другими — «индейцы». Это потом уже появилась раздельная щека, с поворотами. Стреляли мы на пальцах. Настолько жёсткие должны были быть пальцы, чтобы держать эти 4,5 кг на весу в «стойке». Сейчас намного всё удобнее", — цитирует Меркушину «Сегодня».