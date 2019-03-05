Пихлер — о новом допинг-скандале: удивляюсь, насколько глупыми могут быть люди

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о допинг-скандале, который произошёл на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.



«С одной стороны, это хорошо, полиция добилась успеха, они их поймали, и все в Австрии и Германии поняли, что полиция может что-то сделать. Это шаг вперёд. С другой — удивляюсь, насколько глупыми могут быть люди. Самый большой вопрос, как он мог делать это с сыном (речь про Андруса Веерпалу и его сына Андреаса. — Прим. „Чемпионата“). Как отец, не понимаю этого. Никогда не верил полностью в чистый спорт, всегда будут люди, которые хотят обмануть других. Но не похоже, что сейчас таких людей много», — цитирует Пихлера «Матч ТВ».

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на ЧМ в Зеефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых — двое австрийцев и двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин. Сегодня, 5 марта, стало известно, что два австрийских велогонщика отстранены от соревнований из-за допинга.