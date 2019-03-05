Тренер Вишневской: смешно, зачем её отстраняли, если по 2 раза в месяц проверяли

Личный тренер казахстанской биатлонистки Галины Вишневской Рафаиль Мерсалимов рассказал, как спортсменка была отстранена от соревнований за подозрение в нарушении антидопинговых правил.



Сегодня стало известно, что IBU снял временное отстранение с Вишневской по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).



«Галя была на особом контроле в пуле тестируемых спортсменов ВАДА. Поэтому и смешно было, зачем её отстраняли, если по два раза в месяц проверяли. Она 33 допинг-пробы прошла.



А с чего всё началось? В 2017 году в Австрии в наш номер нагло завалились 30 полицейских. Отель окружили, открыли все балконы. Внизу дежурило оцепление. Галю первую начали допрашивать — в два часа ночи, с плохим переводчиком. В соседней комнате меня допрашивали. Каких только гадостей мне ни наговорили. Может, это манера такая? Я, честно говоря, был в шоке от такой «цивилизованной» страны.



Вопросы были типа таких: «Вам 67 лет, а вы ездите со сборной, как ваша жена смотрит на это, не ревнует?» Я отвечал: «Молодой человек, ты моложе моих дочерей, так со мной разговаривать непозволительно».



А вы можете представить, что они у Гали спрашивали? Я к чему это говорю. Вот взять Полторанина. Он уважаемый человек у нас, я его с детских лет знаю. Три Олимпиады прошёл. С ним, скорее всего, так же поступили, да ещё и в тюрьму посадили. Вызвали консула. Понимаете, это очень серьёзно.



Знаю точно, ничего не доказано. Да, сказали, его кровь нашли у того врача. Но больше ничего, никакой информации. Представляю, какое психологическое давление было. Три года светило ему по законам Австрии.



Нас же тоже сразу старались убрать. Нам инкриминировали, что наши лекарства были не в 50-миллилитровых упаковках, а в 100-миллилитровых. Но наш врач выезжает с лекарствами, заверенными республиканским диспансером по счёт-фактурам. Он же не просто собрал и поехал, так не бывает. При мне вывалили сумку, где 30 кг лекарств. А как мы можем их не возить, если по 3—4 месяца не бываем дома? У кого-то грипп, ещё что-то.



Полицейские сидели и переписывали все эти лекарства. Я тогда возмущался, что неспециалисты этим занимаются. А потом, через два года, они вынесли решение. И ничего не докажешь. Мы писали письмо на имя президента IBU, в котором указали, что все наши допинг-пробы чистые и непонятно, на каком основании нас отстранили. Олле Далин дал ответ, что 14 февраля рассмотрит, но так и не рассмотрел», – цитирует Мерсалимова Prosports.

IBU отменил отстранение Вишневской, которая подозревалась в употреблении допинга