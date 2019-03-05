Чернова: иранки стали играть в мини-футбол воинственно и тактически правильно

Игрок женской сборной России по мини-футболу Александра Чернова рассказала, с каким настроем команда подходит к товарищеским матчам с Ираном, которые пройдут 8 и 9 марта в Тегеране.

«Если говорить о мужчинах, считаю, Иран вообще одна из ведущих сборных в мире. У женщин дела обстоят чуть по-другому, но они тоже стремятся к этому. В Испании и Португалии же обе команды — и мужская, и женская — сильно выделяются классом. Мы встречаемся с иранской командой каждый год и видим, насколько они прибавили. Теперь иранки играют не только воинственно, но и тактически правильно. Основные принципы игры сохраняются, но, думаю, команда встала на тот путь, который прошла их мужская сборная. Безусловно, чему-то они учатся и у нас в том числе.

Иран — очень сильный соперник, не даёт расслабиться. Готовимся и настраиваемся очень серьёзно. Евгений Кузьмин рассказывает нам, как нужно играть против них. Готовимся конкретно к этому сопернику. Сейчас нам предстоит играть в не самом оптимальном составе, но у всех девчонок есть международный опыт, готовы проявить себя с лучшей стороны, ведь мы представляем Россию", — цитирует Чернову официальный сайт Ассоциации мини-футбола России.