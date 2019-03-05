Антидопинговая лаборатория не переезжает в здание около МГУ по просьбе ВАДА

Московская антидопинговая лаборатория не переезжает в новое здание на территории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по настоятельной просьбе ВАДА. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Национальной антидопинговой лаборатории (института) МГУ Елена Мочалова, информирует ТАСС.



«В настоящее время лаборатория находится в прежнем здании на территории Минспорта. Коллеги из ВАДА очень просили не перемещать лабораторию до окончания расследования. Здание на территории МГУ введено в эксплуатацию, все готово. К сожалению, в данное время оно простаивает», — сказала Мочалова.

Напомним, статус РУСАДА, которое в настоящий момент признано соответствующим кодексу ВАДА, будет пересмотрен, в случае если до 30 июня Всемирное антидопинговое агентство не получит для перепроверки выбранные им допинг-пробы.