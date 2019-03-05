Пино: отстранение Прайдлера из-за допинга? Для меня это государственная измена

Французский велогонщик Тибо Пино прокомментировал новость о том, что его бывший партнёр по команде австриец Георг Прайдлер отстранён от соревнований после того, как он признался в применении кровяного допинга.

«Прочитал новость в социальных сетях вчера утром. Мой брат знал об этом с прошлой ночи, но не хотел говорить мне, так как я бы не уснул. Когда я увидел это, то был ошеломлён. Не ожидал этого, особенно от такого парня. Это очень сложно, я даже плакал, потому что для меня это государственная измена.



Не могу переварить случившееся и пытаюсь всё понять. Сегодня утром я ехал на велосипеде два часа, но думал только об этом, потому что накопилось много вопросов и нет ответов», — цитирует Пино L'Equipe.