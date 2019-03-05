Комментатор SVT: недопустимо, что в России работают тренеры с допинговым прошлым

Комментатор шведского канала SVT Якоб Хорд в колонке про допинг-скандал на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде вспомнил о допинговых проблемах в России.



«Я не принадлежу к тем, кто требует пожизненного отстранения, когда спортсмен впервые попался на допинге. Думаю, люди должны получать второй шанс, но я понимаю чистых спортсменов, которые не хотят, чтобы пойманный на допинге спортсмен обманул их во время гонки.



Любой, кто использует руководящую роль, чтобы в лучшем случае закрыть глаза, а в худшем — поощрять, организовывать и осуществлять допинговое мошенничество, на мой взгляд, представляет гораздо большую угрозу для спорта, чем конкретный спортсмен, который ошибается.



В той же России, например, после крупнейшего организованного мошенничества со времен ГДР ещё ничего не успокоилось. Например, лыжную сборную тренирует человек, который ранее был дисквалифицирован за допинг. Ещё один человек, которого отстраняли, появляется на каждом старте, но не в роли тренера. Это допустимо в борьбе с допингом? Нет, если спросите меня», — написал Хорд.

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