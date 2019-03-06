Тарьей Бё не побежит в смешанной эстафете на чемпионате мира-2019

Олимпийский чемпион 2010 года, восьмикратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё не побежит в смешанной эстафете на чемпионате мира-2019, сообщает NRK.

За сборную Норвегии на гонку заявлены Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Бё, Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

«Я немного расстроен, потому что очень хотел бежать, конечно. Думаю, я провёл хороший сезон и показал, что я хороший биатлонист, но у нас также есть Ветле. У нас сильная команда, поэтому, будь я тренером, я бы сделал то же самое», — прокомментировал решение норвежского штаба Тарьей Бё.

Смешанная эстафета откроет соревновательную программу чемпионата мира. Гонка состоится 7 марта. Турнир пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.