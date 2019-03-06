Источник: Васильева признана виновной в пропуске допинг-теста и пропустит ЧМ

Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трёх допинг-тестов и не выступит на чемпионате мира в Эстерсунде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.



Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела, не приняло объяснений спортсменки. Она пыталась доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.



Васильева может обжаловать решение ITA до 14 марта. Только после рассмотрения апелляции дело будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который может дисквалифицировать спортсменку на срок от года до двух лет.



27-летняя Васильева в текущем сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.

Васильева поедет на ЧМ по биатлону, если её не накажут за пропуск допинг-тестов