Биатлонистка Мошкова выиграла спринтерскую гонку на Универсиаде в Красноярске

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова выиграла спринтерскую гонку на зимней Универсиаде в Красноярске. Россиянки заняли первые шесть мест. Серебро досталось Ирине Казакевич, бронза — Тамаре Ворониной.



Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск

Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Екатерина Мошкова (Россия) — 22.59,4 (2).

2. Ирина Казакевич (Россия) — +2,9 (3).

3. Тамара Воронина (Россия) — +24,7 (2).

4. Наталья Гербулова (Россия) — +30,9 (4).

5. Валерия Васнецова (Россия) — +38,0 (3).

6. Елизавета Каплина (Россия) — +48,9 (2).



Сегодня, 6 марта, также состоится мужская спринтерская гонка. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.

Сборная России завоевала уже 42 медали — 12 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых.