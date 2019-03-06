Биатлонистка Мошкова выиграла спринтерскую гонку на Универсиаде в Красноярске

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова выиграла спринтерскую гонку на зимней Универсиаде в Красноярске. Россиянки заняли первые шесть мест. Серебро досталось Ирине Казакевич, бронза — Тамаре Ворониной.
Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск
Спринт. 7,5 км. Женщины
1. Екатерина Мошкова (Россия) — 22.59,4 (2).
2. Ирина Казакевич (Россия) — +2,9 (3).
3. Тамара Воронина (Россия) — +24,7 (2).
4. Наталья Гербулова (Россия) — +30,9 (4).
5. Валерия Васнецова (Россия) — +38,0 (3).
6. Елизавета Каплина (Россия) — +48,9 (2).
Сегодня, 6 марта, также состоится мужская спринтерская гонка. Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.
Сборная России завоевала уже 42 медали — 12 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых.
Универсиада-2019. Женщины. Спринт 7,5 км
06 марта 2019 года, среда. 07:00 МСК
1
Екатерина Мошкова
Россия22:59.4
2
Ирина Казакевич
Россия+2.9
3
Тамара Воронина
Россия+24.7
Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде-2019