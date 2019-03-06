Олимпийские чемпионы определят детей-лауреатов гранта в 100 тыс. рублей

В Москве дан старт заявочной кампании всероссийского благотворительного гранта в поддержку юных спортсменов. Второй год подряд с такой инициативой выступил Спортивный клуб «Лукойл», а в экспертное жюри вошли звёзды российского спорта.



Грант «Заправляем в спорте» призван поддержать юных спортсменов из олимпийских дисциплин. Как и год назад, соискателем гранта может стать любой юный спортсмен(-ка) в возрасте от 8 до 14 лет, а лауреаты будут определены экспертным жюри. В его состав вошли трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шаламова.



Годом ранее участниками заявочной компании стали более 1000 молодых спортсменов 45 видов спорта в возрасте от 5 до 15 лет из 53 регионов страны от Калининграда до Курильских островов. Размер гранта составит 100 тыс. рублей. Победителей также ждут экипировка и тренировки под началом олимпийских чемпионов.