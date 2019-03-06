Дарья Виролайнен родила второго сына

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что её дочь, российская биатлонистка Дарья Виролайнен, 5 марта родила второго сына. Первый ребёнок в семье Дарьи родился в 2007 году.



Напомним, 30-летняя Виролайнен является золотым призёром Универсиады – 2011 в Эрзуруме (Турция) и победительницей супермикста на чемпионате Европы – 2017 в Душники-Здруе (Польша).



О беременности Дарьи стало известно в начале декабря 2018 года. Спортсменка взяла паузу в профессиональных выступлениях. Её мать, двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, не стала комментировать возможное возвращение дочери в спорт.