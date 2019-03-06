Самуэльссон: кровяной — худший из видов допинга. Хорошо, что нарушителей поймали

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал допинговый скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. По итогам рейда полиции по подозрению в применении кровяного допинга были задержаны пять лыжников.

«Главный клоун недели — это безусловно Макс Хауке, который был уличён в применении кровяного допинга. Я такого ещё не видел. Это ужасно. Печально, что человек может пойти на такие меры для достижения хороших результатов.

Хорошо, что нарушителей поймали. Думаю, спорту нужна помощь полиции. Но нельзя забывать, что эти лыжники, хоть и не очень известные, проверялись на допинг зимой и ни разу не были пойманы. То, что они делают, сложно обнаружить на допинг-тесте.

Кто-то считает, что между одним допингом и другим есть разница. Так вот, кровяной — худший из видов допинга", — цитирует Самуэльссона SVT.