Нелин: остаётся лишь надеяться, что кровяной допинг научатся обнаруживать

Шведский биатлонист Йеспер Нелин прокомментировал допинговый скандал, который произошёл на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). По итогам рейда полиции по подозрению в применении кровяного допинга были задержаны пятеро лыжников.



«Остаётся лишь надеяться, что кровяной допинг научатся обнаруживать хоть в небольших количествах. Также надеюсь, что нарушители будут сурово наказаны и в будущем люди перестанут делать подобное», — приводит слова Нелина SVT.

26-летний Йеспер Нелин является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным призёром чемпионата Европы 2019 года. Он вошёл в состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.