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Эберг — о пойманных лыжниках: сидят с иглой в руке, это наглое мошенничество

Эберг — о пойманных лыжниках: сидят с иглой в руке, это наглое мошенничество
Другие / Биатлон

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала допинговый скандал, который произошёл на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). По итогам рейда полиции по подозрению в применении кровяного допинга были задержаны пятеро лыжников.

«Это расстраивает. Ощущения очень неприятные. Посмотрим, к чему этот скандал приведёт. Но, кажется, будут и новые имена. Это был кровяной допинг, всё делалось сознательно. Это не то же самое, что принимать витамины. Ты сидишь с иглой в руке и заливаешь кровь в своё тело. Это наглое мошенничество», — приводит слова Эберг SVT.

Эберг — олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке и серебряный призёр Игр в эстафете. Она вошла в состав сборной Швеции на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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